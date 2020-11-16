وزارة الموارد البشرية: إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

عن شهر ربيع الآخر..

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليار و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر. وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت مليار و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالًا، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393.

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