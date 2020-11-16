الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية على 3 مناطق

رياح على البحر الأحمر والخليج العربي..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من المنطقة الشرقية، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
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