وزارة الموارد البشرية: هكذا تتجاوز أخطاء البيانات المانعة لتجديد الإقامة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تجاوز مشكلة الخطأ في بيانات العامل؛ لضمان تجديد الإقامة.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، تساؤلًا من أحد المقيمين قال فيه: «لا أتمكن من تجديد إقامتي؛ لأن حالتي فى مكتب العمل: (موقوف عن العمل بسبب العجز)، وأنا ما زلت على رأس العمل ولا أدري ما المقصود بالعجز، فالبيانات بها خطأ، كما أن مهنتي مكتوبة بالمخالفة لمهنتي الأصلية فما الحل؟».

وردت الوزارة بأن المستفيد عليه الدخول إلى خدمة «استعراض / تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

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