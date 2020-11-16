أخبار السعودية اليوم.. خطوات إلغاء موعد فحص كورونا.. والشورى يقر مشروع نظام البنك المركزي السعودي

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 16 نوفمبر 2020م، منها: مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وخطوات إلغاء موعد فحص كورونا، وأمانة العاصمة المقدسة تطرح مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية.

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك خلال جلسته الأولى العادية التي أعاد فيها تشكيل 14 لجنة متخصصة.

وزير الطاقة: الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.. وضم القطاع هدفه إعادة الهيكلة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة «فرصة تاريخية»

«الزعاق» يتوقع حالة مطرية وسمية مبشِّرة.. ويحدد بدايتها

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن الحالة المطرية الوسمية القادمة مبشرة، مشيرًا إلى أنها ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة المقبل.

للنساء.. «هدف» يحدد شروط برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التزيين النسائي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التزيين النسائي بالتعاون مع أكاديمية فيلوتي.

«السديس» يطالب بإبراز قيم التسامح في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي

طالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإبراز قيمة التسامح في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيديو.. بث مباشر لدروس المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قنوات «عين»

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر رابط البث المباشر لدروس اليوم الاثنين، من الأسبوع الثاني عشر للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية.. للمنافسة

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن رغبتها بطرح منافسة رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها، ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية مُحدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

بالفيديو.. هل المملكة مقبلة على موجة ثانية من كورونا؟.. استشاري العناية المركزة يوضِّح

أكد استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي، أنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا في السعودية، بشرط استمرار الالتزام الحالي بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة إيجابية جدًا.

تطبيق «توكلنا» يوضح خطوات إلغاء موعد فحص كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طريقة إلغاء موعد فحص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا.

«حساب المواطن» يوضح خطوات الإفصاح عن تأمينات التابعين الأيتام

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن مبالغ التأمينات التي تصرف للتابعين الأيتام ضمن حساب المستفيد الرئيس، موضحًا الخطوات اللازمة لذلك.

«الحصيني» يحدِّد الموعد الفعلي للشتاء.. ومتى يبدأ موسم الصقيع؟

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، البداية الفعلية للشتاء وموسم الصقيع الذي تنتشر فيه الرياح السيبيرية.

5 عمليات في سنة واحدة وخطأ طبي.. تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ تطورات حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى منذ ١٠ أيام آخر عملية، وهو الآن ممنوع من تناول الطعام لمدة 6 أسابيع.

أمير نجران: إغلاق 23 قاعة أفراح و20 محلاًّ تجاريًّا

اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إغلاق 23 قاعة أفراح ومناسبات، و20 محلاً تجاريًّا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما اعتمد إغلاق 16 مسجدًا، لوجودها وسط مساكن عشوائية للعمالة، وثبوت تزايد الحالات الإيجابية بها.

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