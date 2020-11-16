الأمير عبدالعزيز بن سلمان: خطة سعودية مرتقبة لإنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أن المملكة تستهدف إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز أو الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء واستدامته، منوهًا بأن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفه الخدمة، وهناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء.

وتابع الوزير، بأن ضم الكهرباء للوزارة يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والاهتمام باحتياج المستهلك، وسيتم تنظيم إيرادات شركة الكهرباء وفق آلية جديدة؛ للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون، منوها بأن تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء يعكس رؤية 2030 وما تشهده المملكة من انتقال إلى مرحلة التطبيق العملي.

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