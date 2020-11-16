

الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 74 ألف مستحضرًا بيطريًا مخالفًا بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يتاجر بها مجموعة من الوافدين، وذلك عقب جولات تتبع وتقصي استمرت

نحو شهرين.

وأغلقت "الغذاء والدواء" مستودعين ومصنعاً في المنطقة الشرقية تتاجر بتلك المستحضرات البيطرية المخالفة ومجهولة المصدر، وغرمتها 781 ألف ريال، كما أحالت الوافدين المخالفين إلى الجهات المختصة.

وضبطت خلال تلك الجولات 74.010 عبوات من المستحضرات البيطرية تمثل 251 منتجًا، مع رصد 30 مخالفة فيها، بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وبلديات المنطقة والهيئة

العامة للجمارك.

وشملت المنتجات المضبوطة 54.173 عبوة من المستحضرات البيطرية المخالفة في مستودع غير مرخص، و6032 منتجاً جاهزاً من المستحضرات البيطرية و50 ألف عبوة فارغة في مصنع غير مرخص، و1777 مستحضراً بيطرياً في مستودع آخر غير مرخص، مع 12.037 عبوة من المستحضرات البيطرية في ثلاث شقق سكنية بالدمام والجبيل.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد."

// انتهى //

19:48ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وتغلق ثلاث منشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.