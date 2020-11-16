السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم لقاءً تعريفياً لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي



مكة المكرمة في 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الرقابة النسائية بوكالة البلديات "اليوم" لقاءً تعريفياً عن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بحضور عدد من القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، وسيدات الأعمال بمكة المكرمة، وذلك بمسرح الأمانة.

وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة الإضافية المسموح بممارستها داخل محلات التزيين النسائي وعددها 7 أنشطة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، إضافةً إلى تدريب الفتيات وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو الجهات التعليمية التي تشرف عليها وزارة التعليم داخل المملكة، أو أي جهة تدريبية أو تعليمية خارج المملكة.

كما تناول اللقاء الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي، مؤكدة حرص الأمانة ممثلة في وكالة البلديات على إيضاح الإشتراطات الإنشائية والفنية، وإشتراطات الأمن والسلامة، والآلية المثالية لتشغيل محلات التزيين، والحفاظ على صحة وسلامة العملاء، لافتة إلى إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين بمزاولة خدمات التزيين النسائي وفقاً للضوابط والإشتراطات المعتمدة، وتحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية بالعاصمة المقدسة.

// انتهى //

19:39ت م

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