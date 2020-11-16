السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 1842 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 751 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و241 حالة وفاة.

// انتهى //

18:41ت م

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كيب تاون 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 751 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و241 حالة وفاة.// انتهى //18:41ت م0166

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