السعودية اليوم / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة رابعة

الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأنهى مجلس الشورى اليوم تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤسائها ونوابهم وأعضائها في بداية أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة والجديدة، وذلك خلال جلسته العادية الأولى التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وجاء أعضاء اللجان المتخصصة ورؤسائهم ونوابهم والتي يعاد تكوينها في بداية أعمال كل عام من أعمال المجلس على النحو الآتي:لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية السنة الأولى -الدورة الثامنة 3/3/1442هـ .1 – الدكتور سليمان بن علي الفيفي رئيس اللجنة.2 - الدكتور علي بن محمد الشهراني نائب رئيس اللجنة.3 - الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء.4 -معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار .5 – الدكتور عاصم بن محمد مدخلي .6 - مبارك بن خلف الدوسري.7 - الدكتور ناصح بن ناصح البقمي.8 – الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ.لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ1 - الدكتور واصل بن داود المذن رئيس اللجنة.2 - سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد نائب رئيس اللجنة.3 - الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ.4 - الدكتور تركي بن صالح العواد.5 -الدكتور حسن بن حجاب الحازمي.6 - الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا.7 - سمية بنت أنور جبرتي.8 - عبدالله بن أحمد آل طاوي.9 - محمد بن سعد السبيعي.10 - ناصر بن محمد الدغيثر.11 - الدكتور إبراهيم بن محمد القناص.// يتبع //18:07ت م0148

عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة أولى

لجنة الإدارة والموارد البشرية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - عطا بن حمود السبيتي رئيس اللجنة.

2 - الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري نائب رئيس اللجنة

3 - زاهر بن محمد الشهري.

4 - الدكتور رزق بن مقبول الريس .

5 - الدكتور سلطان بن عقلاء المرشد.

6 - الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي.

7 - معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين.

8 - الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري .

9 - الدكتور فيصل بن حمود العماج.

10 - الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس.

11 – الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي.

لجنة الاقتصاد والطاقة السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيس اللجنة.

2 - معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي نائب رئيس اللجنة.

3 - الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني.

4 - حنان بنت عبدالله السماري.

5 - خالد بن محمد البواردي.

6 - المهندس صالح بن فهد النزهة.

7 - المهندس علي بن عايض القرني.

8 - الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي.

9 - الدكتور أسامه بن حسن عارف .

10 - المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير .

11 - الدكتور محمد بن سعد آل زومة.

12 - نايف بن رشيد الوطبان.

// يتبع //

18:07ت م

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عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة ثانية

لجنة الشؤون الأمنية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري رئيس اللجنة.

2 - اللواء منصور بن سلطان التركي نائب رئيس اللجنة.

3 - اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي.

4 - اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ.

5 - اللواء الركن تركي بن حمود العنزي .

6 - سمو الأمير فهد بن سعد .

7 - فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة.

8 - اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي.

9 - اللواء مساعد بن سالم الخالدي .

10 – اللواء سامي بن زيد الحازمي .

11 - الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري .

لجنة التعليم والبحث العلمي السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ

1 – الدكتور ناصر بن علي الموسى رئيس اللجنة.

2 - الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان نائب رئيس اللجنة.

3 - الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري.

4 - الدكتور صالح بن محمد الشمراني.

5 - الدكتور طارق بن سعيد الشمري.

6 - الدكتورة عائشة بنت حسن زكري.

7 - الدكتور عبدالله بن عمر النجار.

8 - الدكتور مصلح بن معيض الحارثي.

9 - الدكتور تركي بن مشهور العنزي .

10 - الدكتور ناصر بن منصور طيران.

11- الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

// يتبع //

18:07ت م

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عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة ثالثة

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - الدكتور علي بن أحمد القرني رئيس اللجنة.

2 - الدكتورة مها بنت عبدالله السنان نائب رئيس اللجنة.

3 - الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين .

4 - الدكتور علي بن سعد العلي.

5 - فضل بن سعد البوعينين.

6 - الدكتور فهد بن عبدالله الطياش.

7 - الدكتور فيصل بن علي طميحي.

8 - محمد بن راشد الحميضي.

9 - منى بنت عابد خزندار .

10 - الدكتور علي بن إبراهيم الغبان .

11 - الدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.

لجنة الشؤون الخارجية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ

1 - عساف بن سالم أبو ثنين رئيس اللجنة.

2 -الدكتور وائل بن محمد الإدريسي نائب رئيس اللجنة.

3 - عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان.

4 - الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس .

5 - الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.

6 - الدكتور فايز بن عبدالله الشهري.

7 - الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء.

8 - الدكتور عبدالله بن حمد السلامة .

9 - هدى بنت عبدالرحمن الحليسي .

10 - معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

// يتبع //

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عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة رابعة

اللجنة الصحية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 -الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب رئيس اللجنة.

2 - معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب نائب رئيس اللجنة.

3 - الدكتور خالد بن محمد السيف.

4 - رائد بن عبدالله التميمي.

5 - الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي .

6 - الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم .

7 - الدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي.

8 - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي.

9 - الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط.

10 - الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.

اللجنة المالية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي رئيس اللجنة.

2 - إبراهيم بن محمد المفلح نائب رئيس اللجنة.

3 - سعد بن صالح السبتي.

4 - رائدة بنت عبدالله أبو نيان .

5 - الدكتور صلاح بن خالد الطالب.

6 - طلال بن إبراهيم القضيبي.

7 - عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار.

8 - عيسى بن محمد العيسى.

9 - مطشر بن طراد المرشد.

10 - منصور بن عبدالعزيز البصيلي.

11 - يزيد بن محمد التويجري.

// يتبع //

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عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة / إضافة خامسة

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ.

1 - هزاع بن بكر القحطاني رئيس اللجنة.

2 - الدكتور متعب بن عايد المطيري نائب رئيس اللجنة.

3 - الدكتور خيران بن دباش رجب.

4 - الدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود.

5 - معالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب.

6 - الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي.

7 - الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم.

8 - بندر بن محمد عسيري .

9 - الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز.

10 - أسامه بن ياسين الخياري .

11 - الدكتور هشام بن كمال الفارس.

لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ

1 - الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة.

2 - كوثر بنت موسى الأربش نائب رئيس اللجنة.

3 - معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة.

4 - الدكتور إياس بن سمير الهاجري.

5 - الدكتور أيوب بن منصور الجربوع.

6 - الدكتور سلطان بن سعد القحطاني.

7 - معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف.

8 - أحمد بن علي المحمادي .

9 - الدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان

10 - أحمد بن عبدالعزيز اليحيى .

// يتبع //

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عام / أعضاء مجلس الشورى وفق للجان المتخصصة بالمجلس للسنة الأولى من الدورة الثامنة/ إضافة سادسة واخيرة

لجنة الحج والإسكان والخدمات السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ

1 - الدكتور أيمن بن صالح فاضل رئيس اللجنة.

2 - معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد نائب رئيس اللجنة .

3 - الدكتور حسين بن ناصر الشريف.

4 - سعد بن صليب العتيبي.

5 -معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.

6 - الدكتور عطية بن محمد العطوي.

7 - الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير

8 - محمد بن عبدالكريم الجنيدل.

9 - المهندس محمد بن مدني العلي.

10 - المهندس مفرح بن محمد الزهراني.

11 - المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

لجنة المياه والزراعة والبيئة السنة الأولى - الدورة الثامنة 3/3/1442هـ .

1 - الدكتور سعود بن ليلى الرويلي رئيس اللجنة.

2 - الدكتور وليد بن محمد زاهد نائب رئيس اللجنة.

3 - معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن.

4 - الدكتورة عائشة بنت علي عريشي.

5 - معالي المهندس عباس بن أحمد هادي.

6 - الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني.

7 - معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء.

8 - الدكتور محمد بن حسين عشري.

9 - الدكتور منصور بن عطية المزروعي.

10 - الدكتور خالد بن محمود زبير .

// انتهى //

18:07ت م

0154



