شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن" والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن ) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية : (قضايا التحرش ، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، و كذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة . ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة ، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ ( 911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 في جميع مناطق المملكة .

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