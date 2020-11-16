شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل حملة التوعية بحمى الضنك في عدن والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الحملة التي تستمر حتى 5 ديسمير 2020م، 8 مبادرات متنوعة هدفها التوعية والإرشاد الصحي للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشاره، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع بروشورات وملصقات توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بهذه الأمراض.
ويشارك في الحملة أكثر من 80 متطوعًا في 8 مديريات جرى تدريبهم على آلية الحملة وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع.
وتأتي الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
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