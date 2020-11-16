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2020-11-16 فيديو.. ضبط 3 مواطنين بحوزتهم أسلحة نارية و775 حزمة قات عبر الفرق الميدانية في شرطة حوطة بني تميم متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت الفرق الميدانية في دوريات الشرطة بمحافظة حوطة بني تميم من القبض على 3 مواطنين بحوزتهم سلاحان من نوع رشاش ومسدس وعدة طلقات حية. كما عثر بحوزتهم على 775 حزمة من القات المخدر، وجرى تسليمهم لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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