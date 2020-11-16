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2020-11-16 فيديو.. ضبط مواطن أشعل النار عمدًا بـ 5 مركبات في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نشب حريق في 5 مركبات تابعة لإحدى شركات التأجير في منطقة الرياض، وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بإشعال النيران عمدًا فيها بدوافع انتقامية. وتم القبض على الجاني وإيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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