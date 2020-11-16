شكرا لقرائتكم تطبيق كلنا أمن يضيف بلاغات التحرش والاتجار بالأشخاص وجرائم المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-16 تطبيق كلنا أمن يضيف بلاغات التحرش والاتجار بالأشخاص وجرائم المعلومات متابعات الخليج 365 - واس دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية ( كلنا أمن ) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية : (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، و كذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة .

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على متابعات الخليج 365 والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة ، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ ( 911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 في جميع مناطق المملكة .



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