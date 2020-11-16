محمد بن مسعود - الدمام - بعد بيانهم حول جماعة "الإخوان" الإرهابية تفاعل الشاعر عياد بن صالح الصعيقري الحربي، مع بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام الحنيف، بقصيدة "الدولة اللي ماينكّس علمها". وجاءت القصيدة كالتالي: محمد اللي لا نوى قول وأفعال روسٍ تحت رجله وروس احترمها كم دولةٍ من سطوته صابها ذلال من يعترض غيض الملوك وحدمها وأحزاب راحت ما بقى حتى الأطلال محدٍ عرف وجودها من عدمها راح الأخونجي والخطر بعدهم زال روس الفتن اللي ولاها إلـ صنمها بين "أردوغان" و"مرسي" الولاء مال ضاعت مباديها وضاعت قيمها وكم ضيعوا بأفكارهم ناس جهّال لكنّ راع الحزم سيفه حسمها جحّادة المعروف عبّادة ريال تلبس لباس الدين لكن فهمها نجل الملوك وهيبته تازن جبال نجل الملوك اللي كبيرة هممها وأهل الفساد اللي تبجح بالأموال كلٍ يدور فرصةٍ يغتنمها راحو مراح اللي غدى بأشهب اللال وهذي نهاية اللي باعت ذممها له وقفةٍ دون الوطن ما بها جدال كل العرب تشهد وتشهد عجمها بنى لنا هيبة بقت عبر الأجيال بالدولة اللي ما ينكّس علمها 16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 06:55 PM بعد بيانهم حول جماعة "الإخوان" الإرهابية Advertisements "الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها" "الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها" تفاعل الشاعر عياد بن صالح الصعيقري الحربي، مع بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام الحنيف، بقصيدة "الدولة اللي ماينكّس علمها". وجاءت القصيدة كالتالي: محمد اللي لا نوى قول وأفعال روسٍ تحت رجله وروس احترمها كم دولةٍ من سطوته صابها ذلال من يعترض غيض الملوك وحدمها وأحزاب راحت ما بقى حتى الأطلال محدٍ عرف وجودها من عدمها راح الأخونجي والخطر بعدهم زال روس الفتن اللي ولاها إلـ صنمها بين "أردوغان" و"مرسي" الولاء مال ضاعت مباديها وضاعت قيمها وكم ضيعوا بأفكارهم ناس جهّال لكنّ راع الحزم سيفه حسمها جحّادة المعروف عبّادة ريال تلبس لباس الدين لكن فهمها نجل الملوك وهيبته تازن جبال نجل الملوك اللي كبيرة هممها وأهل الفساد اللي تبجح بالأموال كلٍ يدور فرصةٍ يغتنمها راحو مراح اللي غدى بأشهب اللال وهذي نهاية اللي باعت ذممها له وقفةٍ دون الوطن ما بها جدال كل العرب تشهد وتشهد عجمها بنى لنا هيبة بقت عبر الأجيال بالدولة اللي ما ينكّس علمها ، "الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي" يتفاعل مع بيان كبار العلماء بقصيدة "الدولة اللي ما ينكّس علمها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.