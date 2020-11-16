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دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.
ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
كلنا أمن
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 06:47 PM
للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمةمدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن"
دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن) المتضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.
ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
، مدير الأمن العام يدشن النسخة المطورة من تطبيق "كلنا أمن" ،
المصدر : الخليج 365
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