، الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر ‏اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاء ،

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يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان "الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.
ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الآثار الناجمة بعد الجائحة.
ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب Y20 عثمان المعمر، ونائب رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 المهندس حسام القرشي.
وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.
الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-16
يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان "الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.
ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الآثار الناجمة بعد الجائحة.
ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب Y20 عثمان المعمر، ونائب رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 المهندس حسام القرشي.
وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:29 PM
برئاسة "الفيصل" ومشاركة "باخ"
يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان "الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.
ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الآثار الناجمة بعد الجائحة.
ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب Y20 عثمان المعمر، ونائب رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 المهندس حسام القرشي.
وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.
، الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاء ،
المصدر : الخليج 365
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