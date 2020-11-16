شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تعرض كوكب الأرض لظلام دامس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):ترددت شائعات حول تعرض كوكب الأرض لظلام دامس لمدة 3 أيام متتالية، تلك الشائعة التي يتم تداولها سنويا ونشرتها إحدى الصحف القديمة عام 2012.
ومن جانبها، نفت الجمعية الفلكية بجدة، صحة الأنباء المتداولة بشأن تصريح منسوب لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "بأن كوكب الأرض سيشهد ظلامًا دامسًا لمدة 3 أيام خلال شهر ديسمبر من كل عام.
وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن صورة قصاصة الخبر المتداولة في هذا الصدد والمأخوذة من إحدى الجرائد " القديمة ".
وكانت وكالة ناسا الفضائية، أعلنت عن تعرض كوكل الأرض للظلام الدامس خلال شهر ديسمبر، وبالتحديد يوم 21 و 22 و23، بسبب التعرض لعاصفة شمسية هائلة، وهو ما سيدخل الأرض في حالة من الظلام الدامس.
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