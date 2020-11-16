شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يُمسك بقرد أرعب أهالي تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أمسك أحد المواطنين في تيماء، بقرد تجوّل داخل أحياء المحافظة على مدار ثلاثة أيام متتالية.
وحاول الأهالي، الإمساك بالقرد أكثر من مرة لكنهم فشلوا، إذ شاهده صدفة في حي الربوة وتتبعه حتى تمكّن من السيطرة عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة.
يُشار إلى أنه لم يُحدث أي هجوم على الأفراد وبالتالي لم يتسبب في إصابات.
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