شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الضوئية ، مؤكدة أنها خطر حقيقي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة. حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الضوئية ، مؤكدة أنها خطر حقيقي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة. وقالت المرور أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية. وأشارت المرور أن عقوبة تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر تكون غرامة مالية قدرها 3000ريال إلى 6000 ريال.

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