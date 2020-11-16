شكرا لمتابعة خبر عن إيداع مليار و700 مليون معاشات ضمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر. وأوضحت أن المليار و700 مليون، تضمنوا "مليار و410 مليون و825 ألف و658 ريال معاشات ضمانية أساسية، و192 مليون و388 ألف و56 ريال مساعدات نقدية لأجل الغذاء و102 مليون و829 و393 ريال مساعدة نقدية لأجل الكهرباء.

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