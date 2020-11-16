شكرا لمتابعة خبر عن إضافة بلاغ "التحرش" في تطبيق "كلنا أمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أضاف تطبيق "كلنا أمن"، بلاغ "التحرش" ضمن قائمة الاختيارات المتاحة للإبلاغ عنها.
وأوضح التطبيق أنه تم إضافة البلاغات التالية في تحديثه الأخير، وهي "تحرش، الاتجار بالبشر، الجرائم المعلوماتية".
يشار إلى أن هذا التطبيق يُتيح للمواطن والمقيم تقديم البلاغات الأمنية والجنائية إلكترونيًا.
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