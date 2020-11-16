شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنة تتحدى إعاقتها وتصنع السبح بيد واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدت مواطنة مصابة بشلل نصفي إعاقتها التي أصيبت بها قبل ربع قرن، و امتهنت صناعة السبح عبر الخيوط بيد واحدة.

وقالت المواطنة هيفاء غبره "رغم إصابتي بشلل نصفي منذ 25 عاماً، إلا أنني استطعت التغلب عليها بالصبر والعزيمة والأمل الكبير، فالإعاقة بالنسبة لي تمثل محفزاً قوياً على الإبداع".

وتابعت:" كانت بداياتي صعبة جداً ولكن مع تشجيع الأهل استطعت أن أقهر الإعاقة، فكرت في إتقان حرفة أو مهنة لكي أتغلب على إعاقتي قبل 12 عاماً ومن حينها، دخلت مجال نظم السبح وشراء أدوات النظم المتمثلة في خيط السمك والفواصل والأحجار الكريمة واستطعت تطوير هذه الحرفة مع مرور السنوات وكل ذلك بيد واحدة".

وأضافت أنها تقوم بصناعة السبح بالعودة والكهرمان والأحجار الكريمة، كما أنها تصنع الأساور والسلاسل، مشيرة إلى أنها اكتسبت حرفة صناعة السبح "بالمهارة والخبرة".

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وأشارت المواطنة أنه في السابق كانت السبح المصنوعة من الكهرمان ونور الصباح واليسر هي الأغلى ثمناً، موضحة أن السبح المنظومة بالأحجار الكريمة تتراوح أسعارها بين الـ100 والـ1000 ريال وذلك باختلاف نوع الحجر المستخدم.