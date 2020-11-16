سبب وفاة الشيخ حمود عاطف كبار شيوخ اليمن - ويكيبيديا من هو الشيخ حمود عاطف

ذكرت وسائل إعلام يمنية رسمية، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني، وفاة أحد كبار شيوخ اليمين الشيخ حمود عاطف في أحد مشافي تركيا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وكالة اليمن نيوز المحلية، إن الشيخ حمود عاطف يستقر بالمملكة العربية السعودية منذ بداية اشتعال الاحداث في اليمين ،على إثر ذلك استقر في السعودية قبل سفره الى تركيا للعلاج حيث أوفته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما.

وغرد أحد النشاط عبر تويتر :"ببالغ الاسى وعظيم المواساه وصلنا وفاة الشيخ /حمود حمود عاطف احد كبار مشائخ اليمن اذ نعزي اهله وذويه وكآفة قبايل اليمن بهاذا المصاب الجلل انا لله وانا اليه راجعون".

Advertisements

وأضاف عبد الأحد الخضر :"وفاة الشيخ حمود عاطف عضو مجلس النواب شيخ السنتين احد مشائخ حاشد وبهذا المصأب نعزي اولاده واقرابه وقبيلة السنتين خاصة وحاشد عامة وانا الى الله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنة الجنة".

وكتب أخر :"ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة اللواء المناضل السبتمبري الشيخ حمود عاطف وبهذا المصاب الجلل اقدم التعازي لابنائه الكرام ولليمن عامة.

كما أفادت أن حمود حمود يحيى أحمد عاطف برلماني يمني، عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام عن الدائرة الانتخابية رقم (284) بمحافظة عمران.

ونعي العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والقيادة في اليمن والسعودية والعشائر والقبائل الشيخ حمود عاطف بعد وفاته صباح اليوم في تركيا بعد مسيرة نضالية ودفاع صارم عن اليمن من قوات الحوثي.