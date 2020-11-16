مساحتها تقدر بنحو 1400م2.. أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها

استعادت أمانة محافظة جدة أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2؛ وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلًا مدعيًا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة، على استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.