حالات كورونا الحرجة.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع العدد إلى 832 حالة

الرياض تتصدر حالات الإصابة..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى 7212 حالة من بينها 823 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وأضافت الوزارة، بالإيجاز الصحفي اليومي بشان فيرسو كورونا، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 353556 حالة، توفي منهم 5676 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة، توزيع عدد حالات الإصابة، وتصدرت الرياض عدد حالات الإصابة بتسجيل 42 حالة، وتلتها حائل بتسجيل 31، وينبع مكة المكرمة 23 حالة لكل منهما، وسجلت المدينة المنورة وخميس مشيط 15 حالة لكل منهما، فيما سجلت جدة 12، والمخواة 8 وتم تسجيل 7 حالات في كل من الهفوف والعقيق وبريدة، فيما سجلت رياض الخبراء والدمام والخبر ووادي الدواسر وتبوك 5 حالات بكل منهم، وتم تسجيل 4 حالات في كل من: الحجرة والأسياح والقنفذة والطائف والظهران ونجران.
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