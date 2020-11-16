«الصحة» تعلن تسجيل 301 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 364 حالة ووفاة 19 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353556 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 364 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340668 حالة.

كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5676 حالة.

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