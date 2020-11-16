الفرق الرقابية لـ«الزكاة والدخل» تضبط 815 مخالفة ضريبية

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 815 مخالفة ضريبية، وذلك خلال 3506 زيارات تفتيشية نفذتها خلال الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة، في إطار متابعتها لامتثال المكلفين في الأسواق التجارية للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة من الهيئة.

وشملت هذه الزيارات منشآت تجارية في عدد من القطاعات، وهي: البيع بالتجزئة، والسيارات، والخدمات العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وتدوين الرقم الضريبي بشكل خاطئ، إضافةً إلى تحصيل مبلغ ضريبة أقل من المستحق.

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وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءًا كبيرًا من المخالفات المضبوطة خلال الأيام الماضية كانت على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات المتلقاة 429 بلاغًا.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة «gazt.gov.sa»، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم «19993»، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.