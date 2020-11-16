مدير تعليم جنوب الرياض يكشف إحصائيات منصة مدرستي في 47 مدرسة

التقى محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي، اليوم الإثنين، في مكتبه مدير مكتب تعليم جنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز بن سعد الخشلان وعددا من منسوبي المكتب والقيادات التربوية، وذلك لاطلاعه على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة «مدرستي» في مدارس المحافظة، في ظل استمرار جائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

ونوه محافظ المزاحمية أثناء اللقاء بالدور المهم بين المعلمين والمعلمات والأسرة لتحقيق ما ينفع أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات في ظل ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من الحكومة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية.

10258 طالبا وطالبة

كشف الدكتور الخشلان للمحافظ إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بعد في مدارس المحافظة التي يبلغ عددها 20 مدرسة للبنين و27 مدرسة للبنات، حيث بلغ عدد الطلاب 4742 طالبا، ونسبة دخولهم في منصة مدرستي 96% والطالبات 5516 طالبة، ونسبة دخولهن إلى المنصة 95.77%، وبلغ عدد المعلمين 407 معلمين، ونسبة دخولهم في منصة مدرستي 97%، والمعلمات 624 معلمة، ونسبة دخولهن 100%، و40 قائدا وقائدة مدرسة.

36157 واجبا

أضاف الخشلان أثناء عرضه أن عدد الواجبات عبر منصة مدرستي بلغ 8411 واجبا للطلاب، بينما بلغ عدد الواجبات للبنات 27746 واجبا، بينما بلغ عدد الدروس المتزامنة للبنين 19421 درسا، بينما بلغ عدد الدروس المتزامنة للبنات 45866 درسا.

171 مشرفا ومشرفة

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فيما يخص المشرفين بلغ عددهم 163 مشرفا نسبة الدخول للبنين 91%، وبلغ عدد دخول المشرفات 8 مشرفات، ونسبة الدخول للبنات 100%.

استمرار التعليم

ذكر الدكتور الخشلان أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم وتعليم الرياض لسير العملية التعليمية عن بعد أظهرت قصة نجاح جديدة للوزارة وتعليم الرياض بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.

دعم فئة من الطلاب

تطرق الخشلان للفئة التي لم تستطع دخول منصة مدرستي لأسباب مادية، مؤكداً أن لهم الحق في الحضور للمدرسة، حيث إن المدرسة تستقبلهم يوماً في الأسبوع لتقدم لهم الدعم لاستمرار العملية التعليمية، كما يقدم الدعم الفني اللازم لمن لم يستطع الدخول لمنصة مدرستي أو من يواجه صعوبات تقنية في المنصات التعليمية الأخرى.