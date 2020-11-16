

‎الباحة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة اللواء محمد بن سعيد العَمري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء .

وأشاد سموه بما يقدمه منسوبو الجوازات ومنسوبو الأمن من جهود مقدرة لخدمة الوطن وأمنه وسلامته.

فيما عبر اللواء العَمري عن اعتزازه بهذه الثقة ، داعياً المولى عز وجل أن يمدّه بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن .

//انتهى//

16:36ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يقلد مدير جوازات منطقة الباحة رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.