السعودية اليوم / السنغال تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



داكار 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفا و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة.

// انتهى //

16:26ت م

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داكار 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة .وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفا و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة.// انتهى //16:26ت م0127

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