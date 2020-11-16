السعودية اليوم / الكويت تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الانباء الكويتية: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1016638 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128414 حالة.

// انتهى //

16:13ت م

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الكويت 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 137329 إصابة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 842 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الانباء الكويتية: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة.وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 5072 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1016638 فحصا.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 829 حالة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 128414 حالة.// انتهى //16:13ت م0122

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