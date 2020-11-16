شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام " ينتزع 1,391 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر زرعتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام " خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري ،1,391 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية.

Advertisements واوضح المركز ، ان المشروع انتزع 36 لغمًا مضادة للأفراد، و 198 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,155 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 197,982 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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