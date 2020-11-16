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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 16 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 353,556 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5676 حالة.
وأكدت أنه تم تسجيل 364 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 340,668 حالة.
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