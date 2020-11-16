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انخفاض إصابات كورونا في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات في والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 353,556 حالة.

 

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5676 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 364 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 340,668 حالة.

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