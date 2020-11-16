شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 52 مخالفة فنية وصحية بمحلات تجارية في عسير والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بتنفيذِ العديد من الجولات الرقابية والفنية والصحية، على المحلات التجارية.

ونفذت إدارة الرقابة الصحية والأسواق، 71 جولة رقابية على مجموعة من المنشآت التجارية والصحية والباعة الجائلين، إضافةً إلى متابعة كافة البلاغات وإغلاقها فور ورودها، وتم ضبط 46 مخالفةً على مجموعة من المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات التجارية الأخرى، واتخاذ العقوبات النظامية على المُخالفين، إلى جانب قيام الفرق الرقابية بمتابعة الباعة الجائلين بوسط البلد، وطريق الملك عبدالله، وطريق بني مالك، ومدخل سوق الخضار، وطريق الملك فهد، والحزام الدائري .

كما ضبطت الفرق الرقابية ٨ مُخالفين تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، فيما نفذت إدارة الرقابة الفنية ٣٨ جولةً على المباني، وتم الشخوص على المعاملات الرسمية الموجودة لدى المراقبين، مع متابعة كافة البلاغات وإغلاقها فور ورودها، إضافةً إلى تسجيل ٦ مُخالفات بلدية، مع إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٢ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، كما تم الشخوص على المشاهد بما يصل إلى ١٠ مشاهد، أقرت لها اللجان الرقابية عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.