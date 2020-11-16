الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الدفاعي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وفرنسا، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك واستعرض الجانبان جهودهما في مكافحة جائحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بنادي ضباط القوات المسلحة، فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها. وثمّن وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين. Advertisements

وبحث اللقاء علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود البلدين الصديقين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19" وأهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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