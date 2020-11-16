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2020-11-16 فيديو.. ضبط 5 مواطنين في الرياض تورطوا بجرائم سلب العاملين بتطبيقات النقل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشر سناب الداخلية مقطع فيديو يتضمن تفاصيل إلقاء الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر؛ وذلك لارتباطهم بتشكيلين عصابيين منفصلين. ويضم التشكيل الأول 3 أشخاص تورطوا في عدد من جرائم استدراج العاملين في تطبيقات التوصيل والنقل والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات تحت تهديد السلاح الناري والأسلحة البيضاء ونشر المارة باستخدام الدراجات النارية. وباستكمال إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بارتكاب 9 جرائم بذات الأسلوب وبلغت حصيلة المسروقات حوالي 15 ألف ريال.



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