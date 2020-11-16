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2020-11-16 فيديو.. ضبط مصنعين للخمور في الرياض بهما 73 برميلًا و192 قارورة مسكر القبض على 3 متهمين أداروا المصنعين متابعات الخليج 365 - واس نجحت الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض من ضبط مصنعين للخمور أحدهما داخل إحدى الاستراحات بحي الرمال والآخر قرب مجرى الوادي في حي الحزم. واتضح احتواء المصنعين على عدد 73 برميلًا و192 قارورة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر المصنع محليا.

وتم القبض على مديري المصنعين وهما نباليان وغاني الجنسية وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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