تعرف على البلسان.. النبات الأكثر فعالية ضد البرد والأنفلونزا

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ربما لم تسمع من قبل عن مستخلص نبات البلسان، لكنه موجود منذ زمن أبقراط، ووصفه بأنه صندوق الدواء، حيث تم استخدامه لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا حيث ثبت أنه يحتوي على خصائص فعالة مضادة للفيروسات، بحسب موقع Daily Health Post.

فوائد نبات البلسان

وأظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص البلسان الأسود، المسجّل باسم Sambucol، يعزز استجابة المناعة الطبيعية ضد الإنفلونزا والهربس والفيروسات التنفسية، كما تبين أن تناوله يقلل أيضًا من أعراض الأنفلونزا.

وواحدة من تلك الفيروسات التي يستطيع البلسان مقاومتها هي إنفلونزا H1N1 (النوع A) شديدة العدوى، فقد وُجد أنه يمنع انتشارها بشكل كبير في الجسم.

وفي الواقع أشارت إحدى الدراسات التي أُجريت عام 1967 إلى أن مادة الـ Antivirin الكيميائية النباتية الموجودة في نبات البلسان تُعد بمثابة مضاد للفيروسات، حيث تمكنت من منع تطور فيروسات مثل فيروس شلل الأطفال.

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ومنذ بضع سنوات، تم الإعلان على نطاق واسع عن أنفلونزا الطيور (H5N1) باعتباره وباءً محتملًا وكان هناك خوف من انتقاله بين البشر، وقد وُجد أيضًا أن مستخلص نبات البلسان استطاع مقاومته.

ولا يقتصر مستخلص نبات البلسان على مقاومة البرد والأنفلونزا فقط، فهو أيضًا يحتوي على مضادات أكسدة يمكنها منع العدوى في المقام الأول.

وبالإضافة إلى خصائصه المضادة للفيروسات، فإن تركيباته تنشط جهاز المناعة الصحي، كما تشير دراسات أخرى عن تأثيراته ضد السرطان والإيدز وعواقب العلاج الكيميائي.

ويُعد البلسان أيضًا غنيًا بفيتامينات أ، B6، ج، الكالسيوم، والحديد.

ونوه موقع Daily Health Post إلى أنه يجب استشارة الطبيب أولًا لأن البعض قد يعاني من حساسية تجاهه، كما أنه مدر للبول.



