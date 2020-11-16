شكرا لقرائتكم خبر عن باحثان من كاوست يحصدان جائزتين من «جائزة شومان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إنجازاً بحثياً وأكاديمياً جديداً حين حصد اثنان من الباحثين الذين ينتمون إلى كادرها البحثي والأكاديمي جائزتين من جوائز جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ 38 للعام 2020.

وفي بيان اللجنة العلمية للجائزة بلغ عدد المترشحين لهذه الدورة (477) مترشحاً ومترشحة من الأردن والوطن العربي، بعد أن تم استبعاد 16 طلب ترشح بسبب عدم استيفائها لشروط الترشح.

وفاز بجوائز هذه الدورة (13) باحثاً وباحثة ضمن حقول الجائزة، البالغ عددها (6) حقول، والتي يندرج ضمن كل حقل منها موضوعان اثنان تم اختيارهما من قبل الهيئة العلمية.

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حيث نال الدكتور عثمان محمد عبدالكريم بكر أستاذ هندسة وعلوم المواد في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية وعضو مركز الطاقة الشمسية في كاوست، جائزة (العلوم الأساسية) عن موضوع «علم المواد». والدكتور عثمان بكر يهتم في أبحاثه بالجوانب الكيميائية والفيزيائية لمواد النانو. ويقوم فريقه بدراسة توليف وتركيب مواد نانو هجين عضوية وغير عضوية ذات خواص بصرية وإلكترونية ومغناطيسية مبتكرة. والغرض من هذه الدراسات تصنيع مواد متقدمة بوعد أن تكون مكونات لبناء الخلايا الشمسية والبطاريات وأجهزة نقل الإشارات والأجهزة البصرية الإلكترونية، ونال الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة هارفارد، الولايات المتحدة 2009، بينما حصد الجائزة عن حقل (العلوم التكنولوجية والزراعية) الدكتور برنارد سمعان توفيق غانم مناصفة مع الدكتور أحمد طاهر صالح أزار من مصر عن موضوع «تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى». والدكتور برناد سمعان هو أستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية والحاسوبية من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية بجامعة كاوست، كما أنه عضو مركز الحوسبة المرئية بالجامعة.

وتركزت الاهتمامات البحثية للدكتورغانم على مجالات الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، ومعالجة الصور. و تشمل: نمذجة الأجسام الديناميكية في تسلسل الفيديو لتحسين تجزئة الحركة، وضغط الفيديو وتسجيله، وتقدير الحركة، والتعرف على النشاط، فضلاً عن تطوير طرق تحسين وتقنيات عشوائية فعالة على نطاق واسع لنظام الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، ثم استكشاف وسائل جديدة تحاكي القرار البشري لتطوير تقنيات التعرف وضغط البيانات، إضافة إلى تطوير أطر للتمثيل والتصنيف المشترك من خلال دراسة البيانات بأنواعها.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للجائزة الدكتور أمين محمود أنه منذ تأسيسها في عام 1982، بلغ إجمالي عدد الفائزين بالجائزة في حقولها المختلفة (447) فائزاً وفائزة، ينتمون إلى مختلف الجامعات والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في الوطن العربي.