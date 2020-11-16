محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفاً و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة. فيروس كورونا الجديد 16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 04:56 PM Advertisements خلال الـ24 ساعة الماضية السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة. وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفاً و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ،

المصدر : الخليج 365

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