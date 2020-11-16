، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظم يومًا توعويًا لمنسوبيها تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العنود" تحدد لـ"الخليج 365" 4 نقاط للوقاية من الداء

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، يوماً توعوياً لمنسوبيها، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، بمقر الوزارة بالرياض، مع مراعاة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك، بالتعاون مع فريق إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة.

وتهدف هذه الفعالية للتثقيف والتوعية من خطر داء السكري والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية.

وشهدت الفعالية، إلقاء ندوة طبية لمنسوبي الوزارة عن مرض السكر وأهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية قدمها عدد من الأطباء والمختصين بالتوعية والتثقيف الصحي من منسوبي المركز.

وأجرى الفريق الطبي الفحص لداء السكري لأكثر من 200 من منسوبي الوزارة، وتقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الفريق الصحي للحملة من وزارة الصحة الأخصائية العنود الزهراني، لـ"الخليج 365"، إن الفريق المفعل لهذه الحملة يتكون من أخصائيات تثقيف صحي لتقديم التوعية، وممرضات للكشف المبكر لمرحلة ما قبل السكري، بالإضافة لطبيب لتقديم الاستشارات ومحاضرة بخصوص السكري.

وأضافت: كما يعلم الجميع أن السكر مرض العصر لذلك يجب علينا الوقاية منه ونقتصرها في أربع نقاط أهمها الحفاظ على الوزن المثالي، الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار، الحفاظ على التغذية المتوازنة، الفحص الدوري والمستمر.

وثمنت "الزهراني"، إقامة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذه الفعالية والإعداد والتنظيم لها، شاكرة للوزارة اختيار الموقع الجيد لإقامة الحملة والتعاون المثمر الذي يأتي في إطار التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لنشر الوعي الصحي بالأمراض المزمنة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، تكرس جهدها في مواكبة الفعاليات والأيام العالمية بنشر الوعي المجتمعي لمنسوبيها، انطلاقًا من الرسائل المجتمعية التي تحرص على تقديمها بما يحقق الأمن الصحي والمجتمعي لديهم تحقيقاً لأهدافها العامة.

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