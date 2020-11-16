تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح "منظِمات معدل التدفق"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل "منظمات معدل التدفق". أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية التي تشمل "منظمات معدل التدفق". ولفتت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف الإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفرة تُساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه. ودعت جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد، إذ يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لفسحها والسماح بدخولها.

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