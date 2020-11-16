شكرا لمتابعة خبر عن معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب، فهد ‏العتيبي، إن الخريج أو الخريجة يحصلان على المكافأة، في حالة حصولهم على معدل 4.75 من 5، مع عدم الرسوب في أي ‏مقرر

وشدد على أهمية عدم صدور قرار بالفصل أو طي القيد، ‏بالإضافة لعدم تخطي المدة النظامية (5 فصول)، وأن يكون ‏مستمرًا حتى آخر فصل.‏

وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرًا أنها ستصرف مكافأة ‏التفوق العلمي للفصل الصيفي الماضي بواقع ألفي ريال لـ484 ‏متدربًا ومتدربة، مع منحهم شهادة تفوق.‏