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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب، فهد العتيبي، إن الخريج أو الخريجة يحصلان على المكافأة، في حالة حصولهم على معدل 4.75 من 5، مع عدم الرسوب في أي مقرر
وشدد على أهمية عدم صدور قرار بالفصل أو طي القيد، بالإضافة لعدم تخطي المدة النظامية (5 فصول)، وأن يكون مستمرًا حتى آخر فصل.
وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرًا أنها ستصرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي الماضي بواقع ألفي ريال لـ484 متدربًا ومتدربة، مع منحهم شهادة تفوق.
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