شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جريان السيول في وادي بيض شمال شرق جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي بيض شمال شرق جازان، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة على المنطقة، اليوم الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.

ويذكر أن الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أكد على أن التوقعات المبدئية ثابتة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة والتي ستبدأ يوم الجمعة.