شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة قطع عددا من الأشجار لإنتاج الحطب وبيعه في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن قطع عدداً من الأشجار بغرض إنتاج الحطب وبيعه، في محافظة الأفلاج خلال الأسبوع الماضي.

ويعد ذلك جريمة ولا بد من تشديد العقوبات بشأنها للحد من ارتكاب مثل هذه الممارسات، بينما اقترح بعض الأشخاص إلزام من يتم ضبطه، بزراعة أشجار تعويضا عما تم قطعه.

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وينص نظام البيئة، على حظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، كما يحظر قطع الأشجار والشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

ويعاقب من ارتكب هذه الأفعال للمرة الثانية، وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.