شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق «توكلنا» يوضح طريقة إلغاء موعد فحص الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، عن خطوات إلغاء موعد فحص فيروس كورونا ، حيث يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا.

وأكد التطبيق، أن من لديه موعداً مسبقاً لفحص كورونا يمكن إلغاؤه قبل الموعد بست ساعات من خلال الخطوات التالية:

الدخول على صفحة الخدمات، اختيار فحص كورونا، ثم اختيار من قائمة الأسماء التي تتضمن التابعين والمكفولين.

وأوضح تطبيق "توكلنا" أن بعد ذلك يتم اختيار استعراض الموعد المحجوز، ثم اختيار إلغاء الموعد ثم تأكيد الإلغاء.