«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

خلال جلسة انعقدت عن بُعد..
وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك خلال جلسته الأولى العادية التي أعاد فيها تشكيل 14 لجنة متخصصة.
كما وافق الشورى على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4 / 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى العادية من السنة الأولى للدورة الثامنة للمجلس، التي انعقدت عن بُعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.
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