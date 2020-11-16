«الزعاق» يتوقع حالة مطرية وسمية مبشِّرة.. ويحدد بدايتها

تؤثر على رقعة واسعة من السعودية
توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن الحالة المطرية الوسمية القادمة مبشرة، مشيرًا إلى أنها ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة المقبل.
وقال الزعاق، عبر حسابه على تويتر، إن التوقعات المبدئية مازالت ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة تقريبًا.
وأضاف الزعاق، أنها ستؤثر على رقعة واسعة من السعودية، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق» يتوقع حالة مطرية وسمية مبشِّرة.. ويحدد بدايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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