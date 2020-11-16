«الزعاق» يتوقع حالة مطرية وسمية مبشِّرة.. ويحدد بدايتها

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن الحالة المطرية الوسمية القادمة مبشرة، مشيرًا إلى أنها ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة المقبل.

وقال الزعاق، عبر حسابه على تويتر، إن التوقعات المبدئية مازالت ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها من يوم الجمعة تقريبًا.

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وأضاف الزعاق، أنها ستؤثر على رقعة واسعة من السعودية، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية.

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