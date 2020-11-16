صندوق التنمية الزراعية يحدِّد آلية الحصول على تمويل في مجال تربية النحل

حدد صندوق التنمية الزراعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط الحصول على تمويل في مجال تربية النحل.

واشترط صندوق التنمية الزراعية للحصول على تمويل في مجال تربية النحل، ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة ساري المفعول، وبطاقة تصريح نحال من الوزارة سارية المفعول.

وكذلك أن تكون الأرض مملوكة ومقبولة لدى الصندوق وقريبة من المزارع والأماكن التي تكثر فيها الأشجار، وبناء مظلة للخلايا وأن يحاط المنحل بسور من الأسلاك الشائكة، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

Advertisements

وألا يزيد عدد الخلايا على 100 خلية (لانجستروث) وأن الموقع بعيدا عن الحدائق العامة وحظائر الحيوانات، ويمكن الحصول على تمويل من خلال حجز موعد وزيارة أحد فروع صندوق التنمية الزراعية.

اقرأ أيضًا:

صندوق «التنمية الزراعية» يعتمد تمويل قروض بأكثر من مليار ريال

صندوق التنمية الزراعية يدعم صغار المزارعين ومربي الماشية والنحل بـ3 مليارات ريال